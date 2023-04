Problemi anche per Raspadori? Ha svolto lavoro individuale

Non solo i problemi per Osimhen, che sta tentando il recupero, e quelli per Simeone che s'è infortunato a Lecce.

Momento sfortunato per il Napoli. Non solo i problemi per Osimhen, che sta tentando il recupero, e quelli per Simeone che s'è infortunato a Lecce. Dall'ultimo report pubblicato dal club partenopeo si apprendono problemi anche per Raspadori che "ha svolto lavoro individuale in campo". Soltanto domani a questo punto se ne capirà di più.