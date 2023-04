Provaci ancora Jack: Raspadori e quel dato assurdo a San Siro

Due certezze ed un dubbio in vista della sfida al Milan in programma mercoledì sera a San Siro.

Due certezze ed un dubbio in vista della sfida al Milan in programma mercoledì sera a San Siro. Le due certezze riguardano Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone: il primo è l’unico attaccante al momento certo di essere a disposizione di Spalletti, il secondo salterà sicuramente la gara di andata e quasi certamente anche il ritorno per il problema accusato a Lecce. Il dubbio, lo sappiamo tutti, riguarda il recupero di Victor Osimhen.

Un contesto simile accende chiaramente i riflettori sull’ex Sassuolo, che in ogni caso avrà spazio contro i rossoneri e dovrà provare ad essere determinante per cancellare l’ultimo periodo, con l’infortunio muscolare che l’ha tenuto a lungo ai box.

Un feeling particolare con San Siro.

Al Meazza Jack sa come far gol, come raccontano i precedenti nello stadio meneghino. Fu lui a decidere con una doppietta un Milan il 21 aprile del 2021, per poi ripetersi il febbraio successivo questa volta contro l’Inter. Raspadori è andato in gol anche con la maglia della nazionale, nella sfida giocata a settembre 2022. Che sia l’occasione per consolidare questa tradizione positiva? Provaci ancora Jack.