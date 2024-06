Psg, follie per Kvara: ingaggio da 10 mln, ma ADL dice no e punta al rinnovo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il magnate qatariota Nasser Al-Khelaifi è pronto ad un investimento monstre per Kvaratskhelia, ma De Laurentiis pare abbia già rifiutato la maxí offerta di 100 milioni di euro per il suo cartellino". Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino, sull'assalto del club parigino al numero 77 del Napoli: "Adl sta cercando un'intesa di massima con l'agente, Mamuka Jugeli, per un prolungamento del contratto (che scade nel 2027) con relativo adeguamento economico. Anche da questo punto di vista, però, le parti sono ancora distanti.

Soprattutto se si considera quanto il Psg è pronto ad offrire a Khvicha (ingaggio quadriennale vicino ai 10 milioni di euro compresi bonus). C'è di più. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe il giocatore avrebbe già dato il suo placet per il trasferimento all'ombra della Torre Eiffel. Non è detto che De Laurentiis sia dello stesso avviso. Finora ha fatto muro, ha respinto al mittente la prima offerta per Kvara ed anche un rilancio"