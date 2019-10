Pugno duro al San Paolo: 10 Daspo a pregiudicati, 4 per scavalcamenti, multe per posti e stupefacenti

Arrivano i primi provvedimenti per rendere il San Paolo un luogo destinato anche alle famiglie. Il quotidiano Il Mattino infatti riporta che sono stati sanzionati col Daspo 15 tifosi del Napoli: "Per periodi da uno a due anni nei confronti, in quanto condannati per reati quali associazione per delinquere, estorsione, rapina, spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Insomma, per dieci persone che hanno precedenti gravi, abituate a frequentare la Curva, è stato deciso l'allontanamento. Ecco, da più parte si batte il pugno sul tavolo invocando la ricetta inglese di Margaret Thatcher per sconfiggere la violenza negli stadi ed è arrivata una importante risposta.

Grazie alle telecamere a circuito chiuso, sono state denunciate quattro persone in ordine a condotte di scavalcamento dal settore inferiore della Curva B a quello superiore in occasione di Napoli-Brescia del 29 settembre, con contestuale avvio del procedimento di Daspo. Analoghe iniziative sono state adottate nei confronti di una persona che ha lanciato una bottiglia all'indirizzo del personale in servizio. Ancora, sono state elevate sanzioni amministrative a 12 persone per comportamenti tenuti durante il suddetto incontro, quali l'occupazione delle scale di emergenza, l'essersi arrampicati su balaustre, l'intralcio delle vie d'esodo, l'occupazione di posti non corrispondenti al titolo posseduto, il possesso di modica quantità di stupefacenti per uso personale".