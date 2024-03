Quanti rimpianti! Avvio flop, poi le chance e un rigore: Calzona, sconfitta fatale sul piano mentale

Enormi rimpianti per il Napoli che a Barcellona saluta in un colpo solo la Champions League ed anche la chance di partecipare al Mondiale per Club

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Enormi rimpianti per il Napoli che a Barcellona saluta in un colpo solo la Champions League ed anche la chance di partecipare al Mondiale per Club. La prima sconfitta di Francesco Calzona rischia di essere fatale anche sul piano psicologico perché, nonostante diverse difficoltà nei primi venti minuti in balia dei blaugrana, resta poi il rammarico per un ottimo secondo tempo senza però il 2-2 per allungare la contesa quantomeno ai supplementari.

Gli episodi che potevano cambiare tutto

Sì, il rammarico c'è tutto a causa di una serie di episodi: dal rigore su Victor Osimhen non ravvisato dal VAR a diverse occasioni sprecate, su tutte il colpo di testa di Lindstrom a porta spalancata. Appena pochi minuti prima del definitivo 3-1 di un Barcellona apparso tutt'altro che ingiocabile nonostante Osimhen e Kvaratskhelia tutt'altro che nella loro giornata migliore.

Il rammarico di Calzona

"Abbiamo a tratti perso le distanze, dovevamo fare meglio le preventive e c'è bisogno di tempo per lavorare, ma devo dire che ci manca un rigore e anche che Lindstrom ha fallito una grande palla gol nel finale", le parole del tecnico del Napoli in conferenza, decisamente deluso per l'occasione sprecata: "Siamo delusi, ma il calcio è questo e dobbiamo ripartire per giocarci tutto nelle partite che restano. Dovevamo giocare meglio per più minuti rispetto a quanto fatto, però mi sarebbe piaciuto - dice Calzona in merito all'episodio del calcio di rigore - un minimo di attenzione in più su questo rigore. Ho parlato alle tv e tutti gli esperti mi hanno detto che è calcio di rigore, l'hanno detto davvero tutti".