Quanto vale la vittoria della Coppa Italia? Ecco le cifre che il Napoli può incassare

Quanto vale la vittoria della Coppa Italia? Il calcio riparte dalle semifinali della competizione che vede il Napoli in vantaggio sull’Inter dopo la vittoria in trasferta nella gara di andata a San Siro e l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ prova a quantificare sul piano economico l’eventuale vittoria del trofeo.

Sollevare il trofeo nella finale di Roma fissata per il 17 giugno varrebbe 5.3 milioni (per la finalista perdente previsti 3,2 mln) ai quali andrebbero aggiunti i ricavi della partecipazione alla Supercoppa che ammonterebbero a 3,3 milioni se la finale venisse giocata in Arabia Saudita, 2 mln invece se la sede fosse diversa.

A questo denaro andrebbe aggiunta la qualificazione certa alla fase a gironi di Europa League che porterebbe nelle casse del club altri 3 milioni, per un totale di circa 11,6 o di 10.3 (se, come si diceva, la Supercoppa venisse disputata in sede diversa dall’Arabia Saudita).

La qualificazione in Champions League, che resta al momento molto lontana, garantirebbe 15.2 milioni per la partecipazione alla fase a gironi oltre ad altri ricavi da determinare successivamente.