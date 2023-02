Quel ‘fortissimo centrocampista’ che Spalletti attende senza fretta

Sono 124 i minuti disputati in stagione dal classe 2000: 31 in campionato, 28 in Champions League e 65 in Coppa Italia.

Ci sono momenti in cui non c’è troppo tempo per sperimentare. Le circostanze hanno portato il Napoli a condurre un campionato da lepre, con tutto ciò che ne segue. Nella gestione della rosa, soprattutto dopo quel pari col Lecce al Maradona, Spalletti si è dato una regola a cui è rimasto poi fedele: mai troppi stravolgimenti. L’unica altra situazione con una rivoluzione massiccia dell’undici iniziale, pagata a caro prezzo, si è avuta nel match di Coppa Italia con l’eliminazione subita contro la Cremonese.

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida proprio alla Cremonese, il tecnico azzurro ha toccato questo tema, spendendo parole di grande elogio per Gianluca Gaetano: "Per me diventerà uno dei più grossi centrocampisti in circolazione, ma ci sono altri ed altre considerazione. Purtroppo quando si fa questo mestiere bisogna lasciar fuori qualcuno e non è meglio di quello che gioca ma quello che gioca magari fa funzionare meglio gli altri 10” ha spiegato Spalletti per spiegare il poco minutaggio avuto da quello che sarà anche un ex nel match che si giocherà domenica sera.

Sono 124 i minuti disputati in stagione dal classe 2000: 31 in campionato, 28 in Champions League e 65 in Coppa Italia. Bottino davvero magro, ma una stagione da apprendistato che servirà molto nello sviluppo del centrocampista che potrebbe cambiare anche la sua posizione in campo nel suo futuro: da trequartista a regista, come più volte è accaduto negli esperimenti fatti da Spalletti. Che si coccola senza fretta quel ‘fortissimo centrocampista’ a cui avrebbe voluto concedere più spazio.