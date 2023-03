Questura ha timore di arrivo tedeschi coi tifosi atalantini: maxi-controlli già oggi in quattro punti chiave della città

La Questura di Napoli è in stato di massima allerta in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Napoli e Eintracht

© foto di www.imagephotoagency.it

La Questura di Napoli è in stato di massima allerta in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Napoli e Eintracht Francoforte, in programma domani sera allo stadio Maradona. I controlli cominceranno già oggi, alla vigilia del match, e riguarderanno l’aeroporto di Capodichino, le stazioni ferroviarie, oltre ai varchi d’ingresso a Napoli dall’Autostrada A1. E’ forte il timore che gruppi di fan del team di Francoforte, uniti ad altri gruppi di ultras atalantini, possano venire a Napoli nonostante il divieto di vendita dei ticket su tutto il territorio tedesco. Lo scrive il quotidiano Tuttosport.