Radio Crc - Napoli-Trippier, c'è l'accordo ma bisogna prima cedere Hysaj all'Atletico: le cifre

Marco Giordano, conduttore di ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, ha fatto il punto della situazione sulla questione Trippier: “Che l'interesse del Napoli su Trippier, ci sia, non è un segreto, tanto meno che le decisioni saranno rinviate dopo la finale di Champions League. Il giocatore ha espresso un gradimento per il Napoli e con l'entourage ha trovato anche un accordo con gli azzurri. Trippier non ha più la Stellar come agenzia, ha cambiato gruppo di procuratori ed è con quest'ultimi che si sta trattando il terzino. Bisogna prima vendere, se il Napoli non vende Hysaj allora Trippier è difficile che arrivi, perché in questo momento il suo ruolo è già occupato, L'Atletico Madrid, che sta vendendo Farias e Vrsaljko e che quindi ha il ruolo libero, ha offerto 25 milioni di euro, la cifra richiesta dal Tottenham”.