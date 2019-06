Radio Marte - Insigne via con la giusta offerta: i Raiola cercano acquirenti, ADL chiede 80 mln

Lorenzo Insigne via da Napoli? Non è una ipotesi da escludere a priori, stando a quanto riferito da Radio Marte e anche da alcuni quotidiani oggi in edicola. Raffaele Auriemma tiene viva la possibilità di una cessione nel corso di 'Si Gonfia la Rete': “Tutti si chiedono se vada tutto bene tra Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti? Sulla carta è così però se il Napoli dovesse prendere un attaccante centrale, Insigne non avrebbe più alcun ruolo in questo Napoli visto che ci sono già Milik e Mertens.

Il Napoli può prendere James Rodriguez o Lozano, più James perché c’è l’opzione prestito ma Lorenzo Insigne se dovesse arrivare l’offerta, andrà via. I suoi agenti Enzo e Mino Raiola stanno lavorando alla ricerca di una società che possa soddisfare il Napoli e il calciatore, che viene valutato non meno di 80 milioni.

James se arriva a Napoli, arriva in prestito altrimenti non verrà. Ma parliamo sempre di ipotesi in cui è prevista la partenza di Insigne, in quel caso si può prendere sia James Rodriguez che l’attaccante centrale. La presenza di Insigne a Napoli per la prossima stagione sarà sicura solo se dovesse essere il terzo attaccante esterno a sinistra, altrimenti non sarà al centro del progetto Napoli e di Ancelotti”.