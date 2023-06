Rai - Agenti Sousa e la Salernitana attendono decisione ADL, ma resta viva la pista Garcia

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha dato le ultime su Paulo Sousa e in generale sulla questione allenatori a Rai News

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha dato le ultime su Paulo Sousa e in generale sulla questione allenatori a Rai News: "Alle 12.40 il termine usato dagli agenti italo-inglesi (c'è anche un terzo ma portoghese) di Paolo Sousa è "aspettiamo'. Più o meno le stesse parole provenienti dalla Salernitana (Sousa non ha inviato nessuna mail). C'è un clima di attesa e tensione palpabile. Il tecnico si è esposto, ma fino ad ora De Laurentiis non ha ancora messo nero su bianco.

Sullo sfondo poi rumors romani: ci sarebbero stati nuovi contatti ( stavolta telefonici) con Rudi Garcia. De Laurentiis (stando a ciò che trapela) vorrebbe risarcire la Salernitana con un giocatore non con un indennizzo a meno che non sia lo stesso Paolo sousa a risolvere il rapporto con Iervolino. Non si escludono in giornata anche contatti diretti col patron granata ma non arrivano conferme su questa possibilità. Anche per questo riprende quota Rudi Garcia: rispetto a tutti gli altri pretendenti è libero da vincoli. Gli agenti di Paolo Sousa attendono risposte perentorie nelle prossime 48 ore. Idem la Salernitana che dovrà fare scelte strategiche".