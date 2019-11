Rai - Callejon-Mertens sono già ex: ADL deluso perché ha fatto il massimo

Ciro Venerato, ai microfoni di Tv Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la situazione in casa Napoli, soffermandosi in maniera particolare su Callejon e Mertens, entrambi che sembrano in partenza dopo gli ultimi episodi in casa azzurra: "Callejon e Mertens sono ormai degli ex. E' da capire se andranno via a gennaio o giugno e condivido anche la delusione di De Laurentiis perché ha fatto il massimo per trattenerli, sconfessando anche la sua politica dei giovani. De Laurentiis ha offerto un triennale a Mertens all'attuale stipendio di 4,5mln di euro netti più bonus. Mertens andrà via, ma non all'Inter perché me l'hanno smentito e non interessa tatticamente Conte, ma tanti agenti lo propongono"