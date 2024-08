Ultim'ora Rai - Lukaku, Conte ha bloccato la sua cessione all’Aston Villa con una promessa. Ma ADL è stato chiaro

Nel corso della 'Domenica Sportiva' è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai: "Il problema del mercato del Napoli riguarda Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Antonio Conte si è impegnato in prima persona bloccando la cessione di Lukaku all’Aston Villa quattro giorni fa. E’ una notizia che ci ha confermato pochi minuti fa il suo agente, Federico Pastorello. Si è impegnato in prima persona dicendo: ‘Ti porterò a Napoli’. Ma allo stesso tempo Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con Conte dicendo: ‘Lukaku metterà piede in Campania e un secondo dopo dismetterò Osimhen’.

Ad oggi però, al di là delle trattative che ha fatto Calenda, il Napoli non ha ricevuto nessuna offerta ufficiale da nessun sodalizio, compreso il Psg, che qualche ora fa ha trattato Lookman con l’Atalanta".