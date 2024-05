Rai - Napoli-Conte, c’è ottimismo! Fase di clausole e bonus, non ancora ai contratti

Il nome di Antonio Conte sembra essere quello scelto in via definitiva dal Napoli per la prossima stagione

Il nome di Antonio Conte sembra essere quello scelto in via definitiva dal Napoli per la prossima stagione. Il tecnico leccese ha sposato con entusiasmo il progetto di rifondazione del club azzurro, e sono sempre più fitti i contatti con la dirigenza partenopea, la quale sembra aver ormai abbandonato tutte le altre piste. Le ultime arrivano direttamente da Ciro Venerato, giornalista Rai, di seguito le sue dichiarazioni:

"Trattativa spedita ma non ancora chiusa con Antonio Conte. I legali azzurri non sono stati ancora allertati da De Laurentiis né sono ancora arrivate bozze. Si prosegue con la definizione di clausole e incentivi. Addetti ai lavori di primo livello sono certi che la trattativa andrà a buon fine. Conte poche ore fa avrebbe confessato ad un suo amico dirigente di essere pronto per Napoli. Ore e forse un giorno di attesa ma la strada sembra tracciata. Ripresi i contatti avviati già ai primi di aprile mese nel quale Conte confessò la sua voglia di Napoli. Pioli e italiano? Da almeno due giorni non arrivano segnali ai rispettivi agenti. Tutto torna. Si spera".

