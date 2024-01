"Rapuano folle, da 4!", moviola Cds lo distrugge: "Simeone non da rosso e grazia Çalhanoglu!"

Bocciatura clamorosa per l'arbitro della finale di Supercoppa. Voto 4 per il Corriere dello Sport che nella sua moviola spiega nel dettaglio i tanti errori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bocciatura clamorosa per l'arbitro della finale di Supercoppa. Voto 4 per il Corriere dello Sport che nella sua moviola spiega nel dettaglio i tanti errori: "Perde la partita Rapuano con una condotta tecnico disciplinare folle, sotto gli occhi di Rocchi (che s’è dovuto smazzare da solo le critiche post gara): c’era bisogno di far venire un arbitro dall’Italia, chi era già a Riyad non andava bene? Se questo è uno dei migliori, siamo messi malissimo. Zero accettazione, gara condizionata (rovinata?) da lui. Malissimo".

Nella fattispecie, la moviola spiega: "Sbagliato il doppio giallo a Simeone. E se ci può stare il secondo (chiamato da Di Bello, anche il timing in ritardo è un segnale) per un pestone (neanche pieno) a Acerbi, il primo è follia: Çalhanoglu è appena uscito dalla propria area, ha la difesa del Napoli schierata davanti, non è né Spa, né imprudente. Per tutti: intransigente con Simeone, perdona due falli su tre di Çalhanoglu. Vista col metro della ripresa entrambi da ammonizione. Graziato".