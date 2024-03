Raspadori a Dazn: "E' un’occasione per rifarci e avvicinarci al nostro obiettivo"

Nel pre-partita di Inter-Napoli, gli azzurri tornano a parlare ai microfoni di Dazn.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-partita di Inter-Napoli, gli azzurri tornano a parlare ai microfoni di Dazn. Giacomo Raspadori, titolare al posto di Osimhen, dice la sua sulla sfida contro i nerazzurri: "Stasera sicuramente è un’occasione per rifarci dalla delusione dell’eliminazione e avvicinarsi al nostro obiettivo che è ritornare in Champions. Abbiamo 10 finali e siamo consapevoli che per raggiungere il nostro obiettivo, già da oggi, dobbiamo raggiungere la vittoria”.