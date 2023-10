Raspadori a Dazn: "Vittoria importante, Garcia è l'uomo giusto! Sul ruolo preferito..."

L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 1-3 sul capo del Verona.

La miglior risposta possibile alle ultime settimane? "Assolutamente. Abbiamo fatto una vittoria importante: peccato per il gol subito, però prendiamo le cose positive e pensiamo a martedì".

Garcia ha scelto te: che messaggio è? "Il mister cerca di fare sempre le scelte a seconda del tipo di partita. Cerchiamo sempre di fare sempre le prestazioni come oggi, per spirito e atteggiamento".

Lui è il mister giusto per provare a rivincere lo scudetto? "Assolutamente, stiamo facendo tutto il possibile per vincere le partite. Siamo tutti i giorni al campo per preparare le partite e la nostra mentalità è questa".

Quanto è bello giocare con questo Kvara? "Avere compagni di questa qualità aiuta. Oggi ci siamo sacrificati l'uno per l'altro, la partita lo esigeva". Dove di piace giocare di più? "Mi piace agire centralmente, ma per caratteristiche posso giocare anche in altre zone".

Andremo all'Europeo? "Ogni volta che si gioca con l'Italia, dobbiamo provare a vincere. Se la mentalità è questa, dobbiamo andare all'Europeo".