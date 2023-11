Raspadori a Sky: “Dobbiamo iniziare subito con grande intensità! Il Maradona un problema? No, un valore aggiunto”

Alla vigilia di Napoli-Union Berlino, l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Napoli-Union Berlino, l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Loro hanno delle difficoltà, quindi la cosa più importante da fare è iniziare con tanta intensità così da aumentare le loro difficoltà. Hanno bisogno di prendere fiducia nei primi minuti quindi penso che la cosa fondamentale soprattutto con squadre che non hanno fatto ottimi risultati è riuscire a metterli sotto già nei primi minuti.

Il Maradona è un problema per il Napoli? No, abbiamo fatto meno risultati rispetto che in trasferta ma è sempre un privilegio giocare in questo stadio con un tifo che abbiamo la fortuna di avere. I tifosi ci sostengono tanto, ci danno una grande mano anche nella partita col Milan dove eravamo sotto 2-0 ci hanno spinto davvero tanto. Penso che sia un valore aggiunto.

C’è tempo, modo e forza per tornare quelli dell’anno scorso? Lo vediamo ogni giorno in allenamento che siamo una squadra forte con giocatori forti con l’obiettivo di vincere la partita più importante che è quella che si deve giocare. Se la mentalità è questa e la voglia è quella che si vede tutti i giorni in allenamento sappiamo che possiamo fare qualcosa di importante.

Quando hai capito che la tua carriera stava svoltando? Sicuramente l’avere continuità al Sassuolo mi ha fatto capire di poter essere un giocatore importante in Serie A. Quando sono entrato a far parte del giro della Nazionale e continuando ad andarci vestendo anche la maglia del Napoli dà tanta autostima, la possibilità di giocare partite importanti sia col Napoli che con la Nazionale. Questo mi ha portato ad avere consapevolezza nei miei mezzi e a riuscire a migliorare ancora di più”.