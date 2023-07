Raspadori al Mattino: "Faccio chiarezza sul mio ruolo. Juve-Napoli? C'è una scena che non dimenticherò mai"

Ai microfoni del quotidiano Raspadori ricorda anche la gioia dopo il suo gol decisivo sul campo della Juventus

TuttoNapoli.net

"Mi sento attaccante, è quella la mia natura". Così parla Giacomo Raspadori sul suo ruolo in campo, durante l'intervista concessa all'edizione odierna de Il Mattino: "Mi piace occupare quella posizione lì in campo. Ma poi posso giocare dove vuole Garcia, stiamo provando anche altre soluzioni, mi va bene anche ín difesa se c'è bisogno. Con Spalletti ho avuto già questo genere di evoluzione tattica e sono pronto in questa stagione a continuare".

Ai microfoni del quotidiano Raspadori ricorda anche la gioia dopo il suo gol decisivo sul campo della Juventus: "C'è tanta magia in quel gol, ma lo scudetto ha tanti momenti importanti. Forse ancora di più la vittoria con l'Atalanta. Ma il ritorno a casa, dopo quel successo, è qualcosa che mi resterà per sempre dentro, anche perché ío rientravo da un infortunio: per i tifosi avevamo vinto già lo scudetto, è stata una festa straordinaria, unica".