Raspadori all'intervallo: "Partiti un po' contratti. Ottima reazione, il gol ci ha dato una svegliata"

Tra i gol di Politano ed Osimhen c'è stato spazio anche per quello annullato a Giacomo Raspadori per fuorigioco.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio 2-1 contro il Frosinone, dopo però essere andati sotto col rigore di Harroui. Tra i gol di Politano ed Osimhen c'è stato spazio anche per quello annullato a Giacomo Raspadori per fuorigioco. L'ex Sassuolo ha parlato all'intervallo ai microfoni di Dazn: "Siamo partiti un po' contratti, il gol ci ha dato una svegliata, meglio che succeda alle prime giornate. Abbiamo avuto una bella reazione, benissimo entrare negli spogliatoi in vantaggio".