Raspadori: "Ho scelto Napoli in un attimo, qui il posto migliore per me. Vi svelo la scelta del numero 81"

Fonte: ANSA

"E' stata una scelta che ho preso veramente in un attimo - aggiunge l'attaccante della nazionale - Per un giocatore con le mie caratteristiche penso che il Napoli, per il calcio che sta esprimendo negli ultimi anni, sia il posto migliore dove potersi esprimere e costruire, dover poter crescere e imparare nuove cose".

"Napoli è stata la mia prima scelta perché comunque ho sentito un forte interesse da parte della società, del direttore e del mister con cui ho parlato. È stato un cambiamento importante ma sentivo che era il momento giusto di essere ambizioso, di provare ad alzare l'asticella". Giacomo Raspadori , intervistato da DAZN per il format 'Heroes', così ha spiegato il suo arrivo in azzurro.

Sul rapporto con mister Spalletti - “Con Spalletti sto cercando di migliorare, insieme a lui lavoriamo su tutti i dettagli che possono essere un valore aggiunto in funzione della squadra, che possono dare anche modo a me, come singolo, di potermi esprimere”.

Su Juve Napoli: "La mia passione è giocare a calcio, quindi me la godo. Farlo davanti ad un pubblico così mette la giusta pressione. Vedere il mio nome sulla maglia? Si fa fatica ad abituarsi, ancor di più vederla su quella del Napoli che è prestigiosa ed indossata da grandi calciatori. Le maglie con i gol in Champions e campionato le tengo a casa, ogni tanto le rimetto. Non le ho nemmeno lavate, quelle non si lavano (ride, ndr)".