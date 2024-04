Raspadori: "Vogliamo essere sempre quelli del 2T col Monza. Ultime 7? Obiettivo vincerle tutte"

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tg3 Campania nel corso del Charity Gala organizzato da Komen Italia

Ti era mai capitato di segnare così rapidamente?

"No, in così poco tempo no. È stata la prima volta quindi ho provato una bella emozione".

Si deve ripartire da quel quarto d'ora lampo nel secondo tempo col Monza?

"Sicuramente penso sia un aspetto fondamentale riuscire a riportare quel genere di prestazionie in più minuti possibili nell'arco di una partita intera. Quel lavoro collettivo cerchiamo di metterlo per più tempo possibile nei 90 minuti".

Mancano sette finali, l'obiettivo?

"Scendere in campo per vincerle tutte, è l'obiettivo migliore che possiamo metterci in testa. Una volta che avremo giocato con la mentalità giusta, per vincerle tutte, vedremo cosa verrà fuori".