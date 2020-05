Repubblica - Mertens è combattuto sull'Inter, ADL può alzare il bonus alla firma

Non è ancora certo il passaggio di Dries Mertens all’Inter. Al momento i nerazzurri sono in vantaggio, ma il belga non ha ancora abbandonato l'idea di chiudere la carriera a Napoli e decisivo potrebbe essere il bonus alla firma. E' quanto scrive il quotidiano Repubblica, sottolineando che Mertens non ha ancora firmato e sta riflettendo: è combattuto perché la voglia di Napoli, vorrebbe chiudere la carriera nella città che lo ha adottato ed i margini ci sono anche se De Laurentiis deve risolvere la situazione legata al bonus alla firma se vuole regalare la conferma dell'attaccante a Gattuso. L'Inter è in pressione, Mertens tentenna ma non potrà farlo in eterno ed a breve arriverà la decisione.