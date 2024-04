Retroscena Calzona: una mossa all'intervallo per la svolta

. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Francesco Calzona non era contento del primo tempo dei suoi ed ha dato una bella strisciata ai senatori durante l'intervallo di Monza-Napoli. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "È un segnale. Che poi, dopo la strigliata dei senatori e di Calzona negli spogliatoi, diventa reazione: entra Politano e la catena con Anguissa e Di Lorenzo macina tutto e tutti; Osimhen vola insieme con la fiducia.

Il Napoli è rabbioso, furioso, implacabile: il pallone corre veloce, il gioco si apre in ampiezza e va in verticale con qualità, e il Monza, con Bondo per Akpa-Akpro e Ciurria per Zerbin, perde sostanza in mezzo e velocità in ripartenza. I capolavori di Politano e Zielinski riassumono il concetto: serviva solo coraggio, bastava crederci e ricordarsi. Rialzarsi: la risposta al 2-3 di Colpani, altro gol splendido da fuori, è il poker di Jack. Ora sì, che l'Europa è ancora possibile"