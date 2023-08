Retroscena CdM - Lindstrom 'eredità' di Giuntoli: voleva prenderlo quando non si sbloccava Raspadori

Sul Corriere del Mezzogiorno si legge di un interessante retroscena legato all'acquisto dell'esterno danese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera Lindstrom è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche a Villa Stuart, è pronto a sottoscrivere un quinquennale ad un ingaggio di 2,3 milioni di euro. Sul Corriere del Mezzogiorno si legge di un interessante retroscena legato all'acquisto dell'esterno danese.

"È un patrimonio tecnico ereditato dalla gestione Giuntoli, coltivato in questi anni dal monitoraggio dello scouting azzurro che ha trovato continuità anche dopo l’avventura dell’attuale direttore sportivo della Juventus. Un anno fa, nei giorni in cui l’affare Raspadori sembrava non sbloccarsi, fu un’idea concreta ma il desiderio della dirigenza del Napoli è tornato quando in Champions al Deutsche Bank Park, Lindstrom nella gara d’andata con l’Eintracht fu uno dei pochi a creare grattacapi agli azzurri soprattutto nella fase iniziale della partita".