Retroscena Cds - ADL se esonera Garcia dovrà pagargli un solo anno di stipendio

TuttoNapoli.net

Importante novità relativa al futuro di Rudi Garcia. Come svelato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il contratto triennale di Garcia (opzioni comprese) prevede una clausola a favore del Napoli, e ciò significa che in caso di separazione avrebbe lo stipendio da 2,8 milioni circa garantito fino al 30 giugno e poi il club sarebbe sollevato con una famosissima Pec.