Retroscena Cds - Meret è stato dello Spezia per un giorno: Giuntoli stava prendendo Provedel

Girandola di portieri sfiorata in estate. Meret, infatti, è quasi diventato il portiere dello Spezia. Provedel, nelle stesse ore, era stato avvicinato dal Napoli. Lo voleva Giuntoli, stava provando a inserirsi per sfilarlo alla Lazio. Keylor Navas non sarebbe mai arrivato. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Perché saltò tutto? "Provedel e il suo agente erano in parola con il club biancoceleste dall’inizio di luglio" si legge.