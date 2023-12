Retroscena Cds: "Osimhen chiede ingaggio super e clausola alla Kim per rinnovare"

Non è ancora fatta per il rinnovo di contratto di Victor Osimhen, ma le parti parlano da tempo

Non è ancora fatta per il rinnovo di contratto di Victor Osimhen, ma le parti parlano da tempo. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Osimhen e Calenda, di contro, non hanno alcuna voglia di sfruttare la strada dello svincolo, del tempo che passa fino all’acquisizione dello status di parametro zero, ma per tirare fuori quel famoso champagne andranno rivisti i parametri estivi.

Quali? Il quotidiano scrive: "Ingaggio da una decina di milioni di euro fino al 2026; una clausola rescissoria sicuramente superiore ai 100 milioni e magari anche a scalare come quella di Kim, cioè parametrata alla potenza economica e finanziaria del potenziale acquirente, ma nettamente inferiore ai 200 milioni che De Laurentiis in estate tramutò in un «duecentino» giocando con le parole; e poi la gestione di certi aspetti dell’immagine, certi bonus, certe storie vecchie".