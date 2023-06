Retroscena Repubblica - Sousa chiama Spalletti per prendere informazioni: fumata quasi azzurra

Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica sarebbe davvero vicino l'approdo del portoghese sulla panchina del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"L'incontro a cena tra De Laurentiis e Paulo Sousa s'è concluso con una fumata quasi azzurra". Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica sarebbe davvero vicino l'approdo del portoghese sulla panchina del Napoli, con Sousa che ha anche sentito Spalletti per chiedere alcune informazioni al tecnico uscente.

lervolino ha già preso lasua decisione: in panchina si cambia, gelo nei rapporti col Napoli.Paulo Sousa ha invece fatto terra bruciata a Salerno e dopo l'incontro con De Laurentiis ha puntato tutto sulla panchina del Napoli, con la fondata speranza di essere scelto per raccogliere la gravosa eredità dí Spalletti. Il tecnico portoghese ha già sentito al telefono il suo predecessore e gli ha chiesto informazioni sugli azzurri, portandosi avanti con il lavoro in attesa di un nuovo contatto con ADL. l due hanno discusso dell'ipotesi di un contratto biennale, ma soltanto nei prossimi giorni si capirà se davvero il casting per la panchina azzurra sta per concludersi col suo vincitore"