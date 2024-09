Retroscena Mario Rui: ha rifiutato 6 proposte anche con stipendio superiore

Mario Rui è rimasto a Napoli da separato in casa e nonostante le diverse offerte ricevute. Come raccontato da Il Mattino, il giocatore avrebbe preferito tornare in Patria per giocare in una big del calcio portoghese e ha detto di no a sei proposte provenienti dall'estero (San Paolo, Nizza, Valladolid, Lille, Aris e Basaksehir), alcune delle quali avrebbero previsto anche un contratto più lungo e più ricco rispetto a quello attuale con il Napoli. Nessuna fumata bianca, nessun nuovo contatto e i contatti con lo stesso manager, Mario Giuffredi, che via via sono diventati sempre più rari e difficili.