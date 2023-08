Retroscena Mavropanos: stava accettando Napoli, poi il dietrofront per un motivo

Mavropanos ad un passo dal Napoli, poi il colpo di scena. Fa il punto sul difensore l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Mavropanos ad un passo dal Napoli, poi il colpo di scena. Fa il punto sul difensore l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un viaggetto, con la testa, in Spagna, a San Sebastian, alla Real Sociedad, per scoprire che Robin Le Normand costa più o meno quanto Kilman, con tanto di clausola rescissoria a blindare il pacchetto; un approccio con il Lens, per accorgersi che Danso è vicinissimo al rinnovo, poi la virata su Mavropanos dello Stoccarda, ad un certo punto divenuto percorso praticabile alla «modica» cifra di 22 milioni: ma il mercato è perfido, è un inganno, e dal sì o da una volontà colta in dialoghi frettolosi, si è passati al ni e poi ad un quasi no, perché al calciatore hanno lasciato aperta la speranza di andarsene in Liga, Atletico Madrid o Real".

