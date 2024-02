Retroscena Mazzarri, non vedrà Napoli-Barcellona in tv: "È troppo"

Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere della Sera:

Walter Mazzarri non ci sarà in panchina contro il Barcellona e non guarderà, nemmeno in tv, la sfida che il suo (ex) Napoli giocherà per la sfida degli ottavi di Champions League. Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere della Sera: "Va tutto bene, anche se nulla è andato bene, Walter arriva nel giardino di casa, lì c’è Uma, una cucciola femmina di Golden retriever, che gli va incontro. La pet therapy è assai consolatoria: basta una carezza, Mazzarri è già oltre l’esonero.

Mazzarri vive e sente la sospensione, ed ha un cruccio: Osimhen. Sì, il centravanti che non ha quasi mai avuto e che avrebbe potuto aiutarlo in quest’avventura complicata finita senza paracadute dopo 97 giorni. Il nigeriano ci sarà dal 1’ domani contro il Barcellona, Mazzarri no. E neanche la vedrà in tv, la partita («È troppo»). I risultati non lo hanno assistito (15 punti in 12 partite), il Napoli è scivolato 9° in classifica, ne è consapevole. Sapeva, annusava l’aria da licenziamento ma ha sperato fino a quando il suo staff gli ha comunicato che l’allenamento di oggi è stato spostato, molto più di un indizio. La doccia ghiacciata, la delusione ma anche l’energia qualche ora dopo per rispondere alla telefonata di Aurelio".