Retroscena Mazzocchi: costerà 3mln perché due azzurri hanno rifiutato la Salernitana

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il primo acquisto di gennaio del Napoli percorrerà 56 chilometri e tornerà a casa: Pasquale Mazzocchi, un napoletano per il Napoli.

Dalla Salernitana: 3 milioni di euro o giù di lì per avere il suo cartellino dopo i rifiuti di Zanoli e Demme di cambiare maglia in versione contropartita tecnica, e un contratto fino al 2027 per il giocatore. Firmerà oggi, dopo le visite mediche in programma di buon mattino a Roma, a Villa Stuart, e poi andrà a presentarsi a Mazzarri e ai nuovi compagni. Lo scrive il Corriere dello Sport.