Retroscena su Garcia: lunedì ad un certo punto ha lasciato l'allenamento, presente fino alla fine ADL

Una presenza costante: quella di Aurelio De Laurentiis, che lunedì ha assistito all'allenamento anche sotto la pioggia. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per il resto, tutto uguale: a cominciare dalla presenza di Aurelio De Laurentiis al centro sportivo di Castel Volturno, anche di domenica, ancora al fianco della squadra e di Rudi Garcia, impegnati sin da ieri nella preparazione del bis con l'Union Berlino in programma mercoledì al Maradona. Anzi: a un certo punto dell'allenamento, sotto il diluvio, Garcia è rientrato in sede, in ufficio, a dirigere la seduta sono rimasti gli uomini del suo staff.

E il presidente: Aurelio, un uomo solo al comando sotto la pioggia.

Debitamente al riparo ma comunque in campo fino alla fine a osservare i suoi pensando alla Champions. Nonostante fosse semplicemente una classica seduta di scarico post partita. Irriducibile, lui".