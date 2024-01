Retroscena su ADL: ha promesso un premio alla squadra se batte l'Inter

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto dare alla squadra un incentivo economico in caso di vittoria del trofeo.

Una finale è sempre una finale. Il Napoli questa sera si appresta a disputare la sfida con l’Inter per l’assegnazione della Supercoppa Italiana, dopo aver battuto in semifinale la Fiorentina. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto dare alla squadra un incentivo economico in caso di vittoria del trofeo.

Secondo il quotidiano, infatti, il patron ha promesso un premio in denaro alla squadra di Walter Mazzarri nel caso in cui riuscisse ad alzare la Supercoppa. Una vittoria sarebbe un modo per dare nuovo entusiasmo ad una squadra che ha vissuto grandi difficoltà negli ultimi mesi ed è a caccia di un trofeo per ritrovare vecchie consapevolezze che sembravano dimenticate.