Retroscena su Osimhen: incollato alla Tv a tifare Napoli

Questo il retroscena sull'attaccante nigeriano svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen pazzo di gioia per il gol di Kvaratskhelia e per la vittoria dei compagni a tempo quasi scaduto contro l'Hellas. Questo il retroscena sull'attaccante nigeriano svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mazzarri ha trascorso ieri uno dei quarti d'ora più thrilling della sua esistenza di allenatore: sotto con il Verona in casa al 27' del secondo tempo, a un passo dal baratro, e al 42' è invece tutta un'altra storia. Il calcio è così, è dei grandi giocatori come Kvara, uno che ieri ha fatto esplodere tifosi comuni e speciali in ogni continente.

Africa compresa: ovviamente anche Victor Osimhen, impegnato in Costa d'Avorio in Coppa d'Africa, s'è incollato al televisore a fare il tifo per i compagni e al gol del gemello avrà ballato un po' come fa con i ragazzi della nazionale nigeriana inforcando gli spogliatoi. O giù di lì. Fatto sta, dicevamo, che Walter ha tremato e poi tra sé e sé ha danzato come Osi".