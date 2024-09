Retroscena su Osimhen: lo scorso anno si era allenato più volte da solo, era un estraneo

TuttoNapoli.net

vedi letture

Oggi alle 08:43 In primo piano di di @ArturoMinervini

Per questo il suo reintegro era impossibile e l’offerta arrivata in extremis dal Galatasaray è servita dunque per sollevare tutti dall’impaccio