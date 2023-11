Ricomincio da quattro: i giocatori che Mazzarri dovrà rilanciare

Mazzarri ha un piano, ricomincia da quattro, titola il Corriere dello Sport per raccontare dei giocatori da rilanciare da parte di Walter Mazzarri.

© foto di www.imagephotoagency.it

Mazzarri ha un piano, ricomincia da quattro, titola il Corriere dello Sport per raccontare dei giocatori da rilanciare da parte di Walter Mazzarri. Si parte da Stanislav Lobotka: "Per due stagioni, il Napoli è stato suo, una dipendenza magicamente sublime, arricchita da illuminazioni poi sfocate per scelta, per quella diversità di calcio che non ha mai attecchito, nell’era-Garcia, proiettata velocemente tra linee mai facilmente raggiungibili o su attaccanti sempre troppo lontani".

Tra i giocatori da rilanciare anche l'Mvp del campionato: "Kvara non appartiene ai talenti da gestire, semmai da governare, e poi da sostenere, liberandolo dalle gabbie, offrendogli angoli di fuga e appoggi sui quali evadere. Kvara è la “follia” creativa da ritrovare con continuità". Ovviamente nella lista c'è Lindstrom, pagato 25mln: "L’enigma irrisolto del ciclo-Garcia, naufragato nei dubbi, nelle incertezze, nelle scelte. Un investimento massiccio, una fortuna che non può essere svalutata". Ed infine anche Rrahmani reduce da un’involuzione: "Insospettabile per chi s’era trasformato in leader silenzioso, difensore di contenuti e persino attaccante aggiunto (sei gol nelle due stagioni con Spalletti)".