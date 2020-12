Ricorso Juve-Napoli al Collegio di Garanzia Coni: la Figc non si costituisce, la situazione

Una clamorosa novità in vista della riunione del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni, chiamato martedì 22 dicembre presso la sede di Roma a decidere sul ricorso del Napoli che chiede l'annullamento della pesante sentenza emessa da due tribunali della Figc per non avere giocato il 4 ottobre a Torino la partita contro la Juventus (sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione). La Figc, riporta Il Mattino nella sua edizione online, non si è costituita entro la mezzanotte di giovedì 17 dicembre, dunque non ha potuto produrre memorie su questo caso, scoppiato sabato 3 ottobre. La Figc, si legge sempre su Il Mattino, potrà partecipare alla udienza e un suo legale potrà fare una arringa ma le uniche documentazioni a disposizione del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni.