Ricorso Osimhen, il Napoli punterà sulla prova tv: manata non da rosso, tantomeno violenta

Aurelio De Laurentiis non ci sta alla squalifica per due giornate di Victor Osimhen e presenterà subito ricorso per ottenere che la punizione venga almeno dimezzata. Secondo quanto riferisce l'edizione on line di Repubblica, i legali punteranno sulla prova tv, convinti che possa alleggerire la posizione del numero 9: "Le immagini hanno infatti dimostrato che si era trattato solo di una manata e non c'è traccia nel video della "condotta violenta" ravvisata invece sul campo dall'arbitro Aureliano. Non c'erano dunque gli estremi per l'espulsione diretta, secondo i dirigenti azzurri, anche se il direttore di gara ha ovviamente confermato nel suo referto le ragioni della decisione presa in tempo reale. Il giudice sportivo di primo grado è stato dunque costretto automaticamente ad applicare il tariffario dello stop per due turni. Osimhen si è intanto già scusato con tutti per la sua leggerezza, ma dovrà fare un'esame di coscienza, anche se eviterà la multa da parte del club".