Foto Riecco gli scozzesi: McTominay e Gilmour rientrati un volo privato a Napoli

vedi letture

Riecco gli scozzesi in città dopo le fatiche con la maglia della nazionale. Dopo le belle prestazioni nelle gare di Nations League contro Polonia e Portogallo, i centrocampisti di proprietà del Napoli Scott Mctominay e Billy Gilmour sono rientrati nel capoluogo campano nelle prime ore del mattino con un volo privato

I due sono partiti da Lisbona dopo la sconfitta rimediata con il Portogallo, gara in cui era ancora andato a segno McTominay al suo 10° gol nelle ultime 17 partite giocate in nazionale. Sono ora pronti per iniziare la loro nuova avventura in maglia Napoli, essendo a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di domenica a Cagliari.