Riecco Lozano: Gattuso lancia il Chucky con Osimhen dal 1'

Impegno casalingo per il Napoli. Oggi la truppa di Gattuso affronterà il Cagliari al "Maradona" per continuare nel momento positivo e proseguire nella lotta per un posto in Champions League con Hirving Lozano che dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Osimhen. Questo il titolo dell’edizione online de Il Mattino: "Riecco Lozano: Gattuso lancia il Chucky con Osimhen".

SI CAMBIA? - Si tratterebbe di una novità rispetto alle ultime partite. L'ala messicana infatti ha perso il posto da titolare dopo l'infortunio in favore di Matteo Politano, che questo posto se l'è guadagnato a suon di gol, dribbling, assist e tante altre ottime giocate. Ma il Chucky è stato il trascinatore del Napoli quando le cose non andavano per il verso giusto e questo sicuramente Rino Gattuso non lo dimentica.