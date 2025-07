Riecco Musah, Repubblica: "Può essere il settimo acquisto del Napoli"

Il Napoli non smette di guardare ai possibili rinforzi per il centrocampo in vista del ritiro di Castel di Sangro. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, nelle strategie azzurre potrebbe rientrare nuovamente Yunus Musah, centrocampista statunitense del Milan già sondato a inizio giugno con una trattativa che sembrava ben avviata.

Musah continua a essere considerato un profilo credibile per rinforzare la linea mediana di Antonio Conte, soprattutto come alternativa a Frank Anguissa, in un reparto che appare ancora privo di un vero incontrista nelle alternartive ai titolari. Dal vertice di Ischia sarebbe emersa l’idea di tentare un nuovo affondo con i rossoneri: l’americano potrebbe così diventare il settimo rinforzo estivo del club partenopeo.