RILEGGI LIVE - Bayern-Napoli 0-3: trionfo azzurro in Germania nel segno di Osimhen

18.19 Termina qui la partita. Il Napoli trionfa in Germania e batte 3-0 il Bayern Monaco grazie alla doppiett di Osimhen e alla rete nel finale di Machach.

86' - GOOOL DEL NAPOLI! Terzo gol degli azzurri. Tutino appoggia al limite per Machach. L'algerino si libera di un difensore del Bayern e fa partire uno strepitoso destro a giro. 3-0 per il Napoli.

84' - Il Bayern prova con orgoglio a rientrare in partita ma la difesa del Napoli chiude.

80' - Doppio cambio per il Napoli: entrano Machach e Tutino al posto di Osimhen e Ounas.

79' - Brutto fallo subito da Ounas che non ce la fa a proseguire la gara.

78' - Ammonito Richards: cartellino giallo per il giovane del Bayern

76' - Spalletti decide di sostituire anche Manolas: al suo posto entra Rrahmani.

72' - Altre sostituzioni in casa Napoli: escono Zielinski, Malcuit e Zedadka. Dentro Gaetano, Costa e Zanoli.

70' - RADDOPPIO DEL NAPOLI! Un minuto dopo la rete del vantaggio, altro gol di Osimhen. E' ancora Ounas a far partire l'azione.Osimhen fa 2-0 con un tocco morbido.

69' - GOOOOL DEL NAPOLI! Ounas recupera palla in avanti e serve Osimhen. Dal limite dell'area fa partire un destro angolato che non lascia scampo ad Ulreich.

67' - Calcio d'angolo per il Bayern: Osimhen libera di testa

65' - Osimhen! Elmas serve il nigeriano dopo un recupero alto di Ounas, ma il tiro termina di poco a lato

64' - Rientra Osimhen che continua a toccarsi alla testa dopo il colpo ricevuto

62' - Fuori Politano e dentro Ounas

60' - Zuccata di Lawrence su Osimhen, entrambi a terra sanguinanti: gioco fermo e Spalletti ne approfitta per dare indicazioni

58' - Ancora problemi per Zedadka, altra botta, mentre si prepara ad entrare Ounas

56' - Come nel primo tempo, meglio l'inizio del Bayern nonostante i tanti giovani in campo

54' - Sanè riceve in area, punta il fondo ma Koulibaly controlla e lascia sfilare.

51' - Manolas saltato da Tillman, ma il campo finisce e si porta palla sul fondo

49' - Gioco fermo per una botta subita da Zedadka

47' - Subito al tiro a giro Cuisance, ma la palla termina lontanissima

17.35 - INIZIATA LA RIPRESA!

17.33 - Dentro dunque Richards, C. Richards, Cuisance, Sarr, Tillman, Arrey-Mbi rispettivamente dentro al posto di Stanisic, Upamecano, Goretzka, Pavard, Lewandowski, Gnabry

17.30 - Il Bayern prepara 7 cambi, quasi tutti giovani, non dovrebbero essercene invece per il Napoli

17.16 - FINE PRIMO TEMPO! Un buon Napoli chiude il primo tempo sullo 0-0, soffrendo qualcosa inizialmente, salvato anche da Contini in una circostanza, ma poi man mano trova verticalità costruendo diverse palle gol. In evidenza Malcuit sulla destra, ma anche Lobotka in entrambe le fasi di gioco. Bene in generale la linea difensiva, agendo molto alta e mettendo spesso in fuorigioco gli avversari

44' - Zielinski ci prova: Mario Rui recupera palla, serve il polacco che col destro però chiude troppo

42' - Gnabry! Si rivede il Bayern, ma la conclusione è prima deviata da Manolas e poi da Contini sul palo esterno

40' - Osimhen! Bel Napoli ora, tutto in verticale: Zielinski apre da terra, Mario Rui scodella per il nigeriano che di testa però manda alto con Politano alle spalle

39' - Zedadka! Cross di Politano, Upamecano rinvia male e il pallone finisce tra l'azzurrino ed il portiere Ulreich che si salva

38' - Solo una botta per Malcuit che può proseguire

36' - Fallo su Malcuit, toccato al momento del cross, poi fallo di Politano, l'arbitro lascia correre tutto

34' - Elmas! Si vede il Napoli in avanti: caparbio Malcuit sulla destra, palla al centro per il macedone che gira però debolmente

30' - Buona chiusura di Malcuit, molto applicato in questa prima mezz'ora mentre cambio scarpe a bordo campo per Politano

28' - Musiala! Contini salva col piedone sul destro del talento del Bayern su un cross dalla destra di Pavard

26' - Si rivede anche il Napoli, azione elaborata, che parte sempre dalle sterzate di Lobotka, ma Zielinski non riesce ad evitare la rimessa dal fondo

24' - Errore in palleggio di Upamecano, ma Osimhen non riesce a involarsi nonostante un buon rifletto

22' - Sané dentro per Lewandowski, palla però lunga e Contini ha vita facile

20' - Si riscatta immediatamente il portiere azzurro, vicino al prestito al Crotone, che subisce fallo su una buona uscita

18' - Presa difettosa di Contini che regala angolo al Bayern su un cross fuori misura

16' - Lewandowski! Prima occasione per i tedeschi con la sponda di Sanè per il polacco che la mette però a lato

14' - Si muove bene la linea difensiva e Choupo Moting finisce in fuorigioco dopo un'azione insistita.

12' - Osimhen si allunga palla e scappa via, troppo isolato però finisce sulla destra, il pallone al centro per l'unico compagno è intercettato

10' - Malcuit un po' timido, prima sbaglia il rilancio, poi chiude l'imbucata ma mandando in angolo

8' - Non ce la fa Coman dopo l'ancata subita da Lobotka: subito dentro Choupo Moting al suo posto

7' - Il Napoli sfonda a sinistra, Zielinski libera Mario Rui che però sbaglia il suggerimento

6' - Da queste prime battute Zielinski sembra sulla stessa linea di Elmas e Lobotka e non dietro la punta, anche se si alza molto in aggressione senza palla

4' - Aggressivo il Napoli su una possibile ripartenza del Bayern, resta a terra però Coman e gioco fermo

2' - Linea alta, lancio dalle retrovie e Contini costretto ad uscire di testa sulla trequarti con personalità

16.31 - SI INIZIA!

16.30 - Napoli in classica maglia azzurra, Bayern con nuova divisa rossa

16.28 - Squadre in campo!

16.20 - Squadre rientrate, tra poco sarà Bayern-Napoli

15.50 - Riscaldamento in corso mentre iniziano ad affluire i 10mila tifosi vaccinati previsti

15.27 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Napoli, terza amichevole estiva degli azzurri, nello scenario dell'Allianz Arena. Spalletti lancia Zedadka a sinistra dal primo minuto, così come Malcuit a destra in difesa e Lobotka in mediana. Da capire la posizione di Elmas e Zielinski per inquadrare il modulo, se 4-2-3-1 o un passaggio al 4-3-3.

BAYERN: Ulreich; Pavard, Upamecano, Nianzou, Stanisic; Musiala, Goretzka; Coman, Gnabry, Sané; Lewandowski. A disposizione: Hoffmann, O. Richards, Choupo-Moting, C. Richards, Cuisance, Sarr, Scott, Vidovic, Tillmann, Arrey-Mbi, Rhein, Lawrence, Sieb. All. Nagelsmann

NAPOLI: Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano, Zielinski, Zedadka; Osimhen. A disposizione: Boffelli, Idasiak, Costa, Rrahmani, Zanoli, Gaetano, Machach, Ounas, Tutino. All. Spalletti

15.22 - Azzurri arrivati all'Allianz Arena, tra pochissimo le formazioni ufficiali

15.10 - Il Napoli ha lasciato l'albergo per raggiungere lo stadio.

"È il momento di tornare a vincere", è il virgolettato del tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, in vista della sfida al Napoli. Il nuovo allenatore del Bayern infatti è partito male con un precampionato più che deludente: ko all’esordio dal modesto Colonia (3-2) poi un 2-2 in casa con l’Ajax e di nuovo battuto dal Borussia Mönchengladbach (2-0) e venerdì c'è già la Coppa di Germania, ma l’autodifesa di Nagelsmann si basa sull’indisponibilità dei nazionali

SPETTATORI - Il Bayern Monaco ha già comunicato che i biglietti messi a disposizione sono sold-out. A causa delle restrizioni anti-Covid e quindi del distanziamento, la partita si svolgerà davanti a 10.000 spettatori (vaccinati) che si sono già assicurati il biglietto per l'ultimo test prima dell'esordio venerdì in Coppa di Germania.

ASSENZE - Oltre a Fabian e Ospina, oggi a Castel Volturno per i test medici e fisici, e Meret, Di Lorenzo, Insigne e Lozano che si ritroveranno a Castel di Sangro, Spalletti deve fare a meno anche di Mertens infortunato e dei giocatori lasciati a casa a scopo precauzionale come Petagna, Luperto e Ciciretti (destinato al Pordenone con Folorunsho).

Anche il Bayern Monaco fatica a ritrovarsi al completo. Quest'oggi Lewandowski, Goretzka e Musiala potrebbero essere schierati dall’inizio, ma sono ancora indisponibili il capitano Neuer e Kimmich, oltre agli infortunati Hernandez, Süle, Davies, Roca. In dubbio anche Müller per un problema muscolare.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Bayern Monaco-Napoli, amichevole che si disputerà alle 16.30 all'Allianz Arena