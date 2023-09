RILEGGI LIVE - Bologna-Napoli 0-0: Osimhen sbaglia dal dischetto, pari a reti bianche al Dall’Ara!

Fonte: di Francesco Carbone

Il Napoli non va oltre il pari al Dall’Ara contro il Bologna: pesa come un macigno l’errore dal dischetto di Osimhen.

19:59 - FINISCE QUI!

90'+5 - Sembrava aver fischiato un calcio di rigore in favore del Bologna invece è un fuorigioco dei padroni di casa, stava per esultare il pubblico dopo un tocco di braccio di Anguissa.

90'+4 - Fallo di Mario Rui su Orsolini e giallo per il portoghese.

90'+3 - Torna in campo Zambo Anguissa che prova a resistere per questi ultimi minuti di gara.

90'+2 - Problemi in casa Napoli, ha accusato un problema Zambo Anguissa che si reca a bordo campo. Poco fa Rudi Garcia ha terminato anche i cambi a disposizione.

90' - Vengono concessi 5 minuti di recupero.

87' - Qualche screzio in panchina tra Rudi Garcia e Victor Osimhen, non era d'accordo con il cambio il bomber azzurro. Chiedeva le due punte il nigeriano che invece è stato sostituito.

86' - Ultime due mosse di Garcia: entrano Simeone e Cajuste ed escono Osimhen e Lobotka.

84' - Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore in favore del Napoli, intervento falloso del nuovo entrato El Azzouzi ai danni di Elmas. Grande opportunità per gli azzurri.

83' - Doppio cambio per il Bologna: fuori Karlsson e Freuler ed in campo Orsolini e El Azzouzi.

82' - Cartellino giallo per Remo Freuler per una trattenuta ai danni di Politano. Fallo tattico dell'ex Atalanta e calcio di punizione per il Napoli. Ammonito poi anche Politano per una strattonata successiva al fallo subito.

76' - Cambio per il Napoli: dentro Elmas al posto di Kvaratskhelia.

75' - ZIRKZEE! Giocata in area di rigore di Zirkzee che supera con un tunnel Ostigard e calcia con il mancino trovando la respinta di Meret.

74' - Increduli anche i tribuna i tifosi del Napoli pronti ad esultare per il vantaggio, brutta la battuta da parte del bomber azzurro e il risultato rimane in parità al Dall'Ara.

72' - OSIMHEN SBAGLIA DAL DISCHETTO! Il nigeriano apre troppo il destro che si spegne a lato. Il Napoli spreca una super occasione.

72' - Ammonito Skorupski per proteste.

71' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! L'arbitro fischia il penalty in favore degli azzurri, traversone basso di Kvaratskhelia per Osimhen che viene anticipato da Calafiori che colpisce con il braccio in caduta.

67' - Sostituzione anche per il Napoli: esce Raspadori ed entra Politano.

66' - Doppio cambio per il Bologna: al posto dell’infortunato Lucumì entra Calafiori. Saelemaekers rimpiazza Ndoye.

64' - Problemi per Lucumi, che si accascia a terra.

60' - All'improvviso si accende Kvaratskhelia, penetra in area di rigore e prova la conclusione a sorpresa ma troppo centrale per Skorupski che riesce però a smanacciare.

57' - Raspadori lancia in profondità Osimhen che arriva in area di rigore e prova a servire Kvaratskhelia anticipato però dall'intervento di Kristiansen.

55' - Arriva anche il giallo per Ndoye dopo una sbracciata ai danni di Mario Rui.

53' - Altro cartellino giallo in casa Napoli: ammonito Kvaratskhelia per un intervento da dietro su Ndoye.

49' - Lobotka stende Ndoye e si becca il giallo.

47' - Osimhen riesce a scappare lungo la corsia destra, arriva quasi in area di rigore e mette in mezzo alla ricerca di Kvaratskhelia che però viene anticipato dall'intervento di De Silvestri.

46' - Cambio all'intervallo per il Napoli: Mario Rui prende il posto dell'ammonito Olivera.

19:07 - INIZIA LA RIPRESA!

Termina 0-0 la prima frazione al Dall’Ara tra Bologna e Napoli: azzurri pericolosi con il palo di Osimhen dopo appena 5 minuti. Squadre negli spogliatoi.

18:50 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45'+2 - RASPADORI! Tentativo dalla distanza da parte di Raspadori, la conclusione potente dal limite sfiora la traversa della porta difesa da Skorupski. Brivido per il Bologna.

45' - Vengono concessi 2 minuti di recupero.

42' - Traversone di Olivera dalla corsia mancina che viene respinto da Beukema, prosegue la pressione del Napoli mentre il Bologna prova a resistere fino al fischio finale di primo tempo.

38' - Guizzo di Kvaratskhelia che si libera di De Silvestri e calcia col mancino dall'interno dell'area: sinistro secco ma centrale, blocca Skorupski.

36' - Meno di dieci minuti alla segnalazione del recupero.

32' - Dopo una revisione al VAR viene fischiato il fuorigioco di Ostigard che aveva commesso anche fallo ai danni di Skorupski. Calcio di punizione in favore del Bologna.

31' - Osimhen va a terra in area di rigore dopo un contatto con De Silvestri, Di Lorenzo poi prova la conclusione che non trova lo specchio della porta.

30' - Giallo a Aebischer per aver strattonato Kvaratskhelia.

28' - Numero di Di Lorenzo che arriva sul fondo e mette in mezzo alla ricerca di Kvaratskhelia che viene però anticipato da De Silvestri che libera la propria area di rigore.

25' - Mancano venti minuti al termine di questo primo tempo, buoni ritmi fino a questo momento ma una sola occasione da rete: il palo di Osimhen.

20' - Zielinski lancia Kvaratskhelia che arriva sul fondo e mette in mezzo ma non trova Osimhen.

17' - Il Napoli continua ad attaccare in questa fase, ben messa in campo la squadra di Rudi Garcia che non sta concedendo niente al Bologna tutto rintanato nella propria metà campo.

14' - Zielinski prova il mancino dalla lunga distanza: la traiettoria si allarga e il pallone termina a lato.

10' - Cambio forzato per il Bologna: non ce la fa Posch, al suo posto dentro De Silvestri.

10' - Cross di Olivera che si alza e colpisce di testa ma la sfera termina a lato.

8' - Problemi per Posch che rimane dolorante a terra e poi abbandona il campo.

6' - Primo giallo della partita: ammonito Olivera per un fallo su Ndoye.

6' - Dopo il palo colpito da Osimhen, sulla ribattuta ci ha provato Kvaratskhelia che non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta di Skorupski. Napoli subito molto pericoloso.

5' - PALO DI OSIMHEN! Raspadori fa correre Osimhen in profondità: l'attaccante calcia da posizione defilata e coglie il palo.

4' - Lancio dalle retrovie alla ricerca di Osimhen, pallone troppo lungo per il capocannoniere della scorsa stagione in Serie A.

18:02 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

18:00 - Un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Giorgio Napolitano.

17:58 - Entrambe le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.50 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Bologna. "Natan viene da un altro continente, ci sono tanti casi di questi giocatori in A che hanno bisogno di un periodo di adattamento ed è stato molto veloce venendo da un calcio differente. Ha caratteristiche da difensore europeo, non va giudicato oggi ed ha bisogno del tempo. E' stata una scelta condivisa e che riteniamo giusta".

17.45 - Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Napoli. "Sono contento del tridente, stanno lavorando bene insieme e possono migliorare con il tempo. Dobbiamo andare in fretta, dobbiamo sostenerli perché sarà più facile il loro lavoro".

17.41 - Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Napoli. "Solito lavoro durante la settimana, Napoli squadra forte e cercheremo di fare punti. Io e Zielinski ci sentiamo tutti i giorni, spero che non mi faccia gol".

17.40 - Le parole di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Bologna. "Sicuramente sarà emozionante, c'è la mia famiglia e i miei amici. Sono felice di giocare questa partita".

16.45 - Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Napoli, match valido per la 5ª giornata di Serie A. Scelte pressocché obbligate per Garcia al centro della difesa, con Rrahmani e Juan Jesus infortunati, il tecnico azzurro schiera Ostigard e l’esordiente Natan. Sulle fasce capitan Di Lorenzo e Olivera. In mediana confermato il terzetto titolare Anguissa-Lobotka-Zielinski. In attacco riposa Politano, al posto dell’esterno destro gioca dal 1’ Raspadori. Completano il tridente Osimhen e Kvaratskhelia.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Ferguson, Aebisher, Freuler; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

16.30 - E' tutto pronto al Dall'Ara per la sfida della quinta giornata di Serie A tra Bologna e Napoli. In campioni d'Italia scenderanno in campo indossando la maglia azzurra, come ha mostrato la SSCNapoli in uno scatto sui propri account social.

I campioni d'Italia si presentano al Dall'Ara con gli uomini contati in difesa per una gara fondamentale per il prosieguo della stagione. Dopo gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus, Rudi Garcia si ritrova con solo due centrali di ruolo: Ostigard e Natan. Per il brasiliano si prospetta l'esordio stagionale dal 1', prima in assoluto in Serie A. Gli azzurri dovranno rispondere alla vittorie delle milanesi e provare ad agganciare al quarto posto la Juventus.

