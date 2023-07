RILEGGI LIVE - Calendario Serie A: il Napoli Campione parte da Frosinone! E poi in casa Sassuolo e Lazio

Chiudiamo riepilogando tutte le gare del Napoli mentre in home su Tuttonapoli.net troverete tutto il calendario integrale

13.20 - Chiudiamo riepilogando tutte le gare del Napoli mentre in home su Tuttonapoli.net troverete tutto il calendario integrale

1a Frosinone-Napoli

2a Napoli-Sassuolo

3a Napoli-Lazio

4a Genoa-Napoli

5a Bologna-Napoli

6a Napoli-Udinese

7a Lecce-Napoli

8a Napoli-Fiorentina

9a Verona-Napoli

10a Napoli-Milan

11a Salernitana-Napoli

12a Napoli-Empoli

13a Atalanta-Napoli

14a Napoli-Inter

15a Juventus-Napoli

16a Napoli-Cagliari

17a Roma-Napoli

18a Napoli-Monza

19a Torino-Napoli

20a Napoli-Salernitana

21a Sassuolo-Napoli

22a Lazio-Napoli

23a Napoli-Verona

24a Milan-Napoli

25a Napoli-Genoa

26a Cagliari-Napoli

27a Napoli-Juventus

28a Napoli-Torino

29a Inter-Napoli

30a Napoli-Atalanta

31a Monza-Napoli

32a Napoli-Frosinone

33a Empoli-Napoli

34a Napoli-Roma

35a Udinese-Napoli

36a Napoli-Bologna

37a Fiorentina-Napoli

38a Napoli-Lecce

13.15 - Il Napoli chiuderà il campionato in casa contro il Lecce. A breve tutto il calendario integrale

13.05 - C'è Roma-Napoli al 23 dicembre e Napoli-Monza che chiuderà il 2023 al 30 dicembre

13.00 - Alla nona c'è Verona-Napoli, alla decima in casa col Milan ed all'undicesima il derby campano a Salerno

12.55 - Altro lotto di giornate: per il Napoli alla quarta c'è la trasferta col Genoa ed alla quinta, alla quinta a Bologna, alla sesta (infrasettimanale) in casa con l'Udinese, alla settima a Lecce ed all'ottava Napoli-Fiorentina

12.50 - Gli scontri diretti del Napoli

10^ Napoli-Milan

24^ Milan-Napoli

14^ Napoli-Inter

29^ Inter-Napoli

14^ Juventus-Napoli

27^ Napoli-Juventus

12.48 - Alla seconda giornata il Napoli affronterà il Sassuolo al Maradona ed alla terza la Lazio sempre in casa

12.45 - ECCO LA PRIMA GIORNATA DI SERIE A!

Bologna-Milan

Empoli-Hellas Verona

Frosinone-Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

12.42 - Sarà Frosinone-Napoli!

12.40 - Parte l'elaborazione del sorteggio!

12.35 - Vengono illustrati i criteri ed i paletti e tra poco verranno svelate le giornate

12.30 - Iniziata la diretta sui canali ufficiali Lega

12.25 - Pochi minuti e prenderà il via il sorteggio del calendario 2023-24

E' il giorno della presentazione del calendario della nuova Serie A. Alle 12.30 prenderà forma il nuovo calendario della Serie A (segui la diretta testuale su Tuttonapoli), ma ci sono –come ogni anno- diversi criteri sui quali verrà basata la formazione delle varie giornate di Serie A.

1. La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

2. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

EMPOLI - FIORENTINA

INTER - MILAN

JUVENTUS - TORINO

LAZIO - ROMA

NAPOLI - SALERNITANA

d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

3. Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

a) Nella 1ª, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale;

b) Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti;

c) le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano tra loro né incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League e le Società partecipanti alla UEFA Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni UEFA (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate).