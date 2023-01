RILEGGI LIVE - Coppa Italia Primavera, Juve-Napoli 3-5dcr (33' Yildiz, 78' Rossi): azzurrini sbancano Vinovo e volano ai quarti!

Il portierino classe 2005 para la conclusione all'ex azzurro Domanico e porta il Napoli ai quarti di Coppa Italia! Gli azzurrini sfideranno la Roma

60' - Siamo arrivati all'ora di gioco, sempre 1-0 per la Juve sul Napoli.

65' - Yildiz pizzicato in fuorigioco, punizione per il Napoli.

68' - Spavone entra in area e mette in mezzo, chiude la difesa della Juve.

71' - Rossi!! Girata davvero brutta a concludere un'ottima azione d'attacco del Napoli: palla direttamente in fallo laterale.

74' - Juve che al momento riesce a difendersi dagli attacchi di un Napoli sempre più insistente in avanti.

85 '- Palla geniale di Alastuey, di un'altra categoria, per Rossi che però di fronte il portiere colpisce malissimo

94' - SI VA AI SUPPLEMENTARI! L'1-1 al termine dei tempi regolamentari porta la partita ai supplementari. Senza gol si andrà ai rigori per certificare chi accederà ai quarti di finale per sfidare la vincente di Roma-Lecce

93' - Napoli tutto in attacco e ripartenza della Juve, ma Turi si allunga e devia la conclusione di Mancini

97' - Napoli vicinissimo al gol, ma Gioielli di testa non ci arriva da due passi e la Juve si salva

104' - Crampi per Nosegbe che regala angolo alla Juventus

109' - Sempre Napoli: Marchisano sfonda sulla destra, palla al centro per Rossi che di testa manda di poco a lato

113' - Marchisano ancora sulla destra, palla al centro ma il portiere bianconero non trattiene e sulla respinta si salva la Juventus

120' - E' FINITA! SI VA AI RIGORI PER DECRETARE CHI ANDRA' AI QUARTI!

1-2 - GOL NAPOLI - Marchisano incrocia, il portiere intuisce ma non ci arriva

58' - Cambi nel Napoli: Marchisano e Gioielli entrano al posto di Lamine e Mutanda.

57' - Preme il Napoli: i partenopei guadagnano un altro corner.

56' - Alatsuey!! Tiro-cross molto forte, palla che colpisce Mancini e finisce fuori di poco.

53' - Yildiz e Mancini provano a combinare nell'area del Napoli, la difesa ospite allontana.

52' - Mutanda!! Conclusione potente sul primo palo, Daffara mette in corner.

51' - Pressione alta del Napoli, deciso a pareggiare il prima possibile sfruttando l'inferiorità numerica della Juve.

48' - Cross di Giannini per Pesce, ottimo l'anticipo di Citi sul giocatore del Napoli.

47' - Nella Juve sono usciti Hasa e Ripani.

46' - Turco!! Conclusione deviata da un giocatore del Napoli, subito corner per la Juve.

14:06 - INIZIA LA RIPRESA!

13:49 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - Alatsuey!! Punizione calciata in maniera pericolosa, Daffara riesce a mettere in corner.

44' - Juventus in 10!! Espulso Rouhi per fallo su Lamine. Punizione dal limite, da posizione decentrata, per il Napoli.

40' - Mancini!! Sinistro di prima su assist di Yildiz, palla colpita debolmente e Turi si salva bloccando.

39' - Nonge!! Destro deviato da un difensore del Napoli, corner per la Juve.

37' - Alatsuey!! Punizione dai 20 metri calciata bassa, Daffara non si fa sorprendere e blocca la sfera.

36' - Ammonito Citi.

35' - Napoli adesso chiamato a reagire, i partenopei non stavano demeritando fino al gol di Yildiz.

33' - GOL DELLA JUVE! La sblocca Yildiz con una bella rete: conclusione a giro da fermo da posizione defilata che si insacca sul secondo palo all'incrocio. 1-0!!

32' - Ancora Mancini! Colpo di testa sugli sviluppi di un corner, palla bloccata da Turi senza troppe difficoltà.

29' - Mancini! Destro rasoterra da posizione centrale, palla debole bloccata facilmente da Turi.

28' - Cross di Lamine dalla destra, tutto facile per Daffara.

27' - Hasa cerca il tiro da posizione favorevole, Nosegbe è bravissimo ad anticipare all'ultimo il fantasista della Juve.

24' - Si riprende a giocare.

23' - Gioco fermato dall'arbitro, Ripani è a terra, ma non sembra essere nulla di grave.

23' - Mischia nell'area della Juve, il Napoli guadagna un corner.

21' - Corner per il Napoli, Daffara in uscita alta fa sua la sfera e fa ripartire la Juve.

19' - Lancio di Rouhi a cercare Mancini, il bianconero sbaglia il controllo favorendo l'intervento in uscita di Turi.

13' - Diagonale con il sinistro di Yildiz da posizione pericolosa, murato da un difensore del Napoli.

11' - Fatica per ora il Napoli a trovare spazi nella metà campo della Juve.

5' - Nonge si invola verso la porta del Napoli: conclusione dall'interno dell'area non perfetta, pare Turi.

1' - Subito ammonito Nosengbe nelle fila del Napoli per una trattenuta su Hasa.

13:02 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

12:59 - Squadre in campo per l'inizio del match.

FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-3): Daffara, Rouhi, Citi, Dellavalle, Turco S.; Ripani, Nonge, Hasa; Maressa, Mancini, Yildiz. A disp: Vinarcik, Doratiotto, Strijdonck, Pisapia, Turco N., Domanico, Anghelé, Ledonne, Moruzzi, Morleo, Nobile. All. Montero.

Napoli (3-4-2-1): Turi, Barba, D'Avino, Nosegbe; Gningue, Mutanda, Alatsuey, Giannini; Salhi, Boni; Pesce. A disp. Boffelli, Lettera, Obaretin, Gioielli, Acampa, Spavone, Rossi, Marchisano, Russo. All. Frustalupi.

Il Napoli Primavera affronta oggi la Juventus per l'ottavo di finale di Primavera TIM CUP. Il match si disputa al centro sportivo di Vinovo alle ore 13.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, Giannini, Gioielli, Lamine, Lettera, Marchisano, Mutanda Kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.