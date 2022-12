RILEGGI LIVE - Crystal Palace-Napoli 1-3 (33' Zaha, 35' Osimhen, 64', 81' Raspadori): ancora decisivo Raspa! Gli azzurri chiudono il ritiro con un’altra vittoria

Fonte: Dall'inviato ad Antalya, Francesco Molaro

42' - Schema su punizione del Napoli: Mario Rui allarga per Politano che scodella al centro per Osimhen. Il nigeriano appoggia di testa a centro area per l'accorrente Ndombele che da buona posizione strozza il tiro.

52' - DOUCOURE'! Zaha imbuca per il neoentrato che viene anticipato da Mario Rui proprio al momento della conclusione. Corner per il Crystal Palace.

58' - Raspadori da buona posizione serve Simeone che entra in area ma si allunga il pallone. Sfuma una buona occasione per il Napoli.

61' - OSTIGARD! Bell'anticipo del centrale norvegese su Olize che poi si sposta il pallone sul destro e calcia in porta dai 35 metri: conclusione deviata, Butland smanaccia in corner.

70' - Lancio lungo a cercare Zaha che scatta in posizione regolare. A tu per tu con Meret prova a saltarlo ma si allunga il pallone. Leggere proteste per un presunto contatto col portiere del Napoli.

75' - Altro cambio per Spalletti: dentro Marchisano per Elmas.

81' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Bella discesa sulla destra di Zanoli che mette al centro un crosso basso per Raspadori che batte ancora Butland. Altra doppietta per l'ex Sassuolo e 3-1 Napoli.

86' - Bel contropiede partito da Zedadka che serve Raspadori che poi gliela ridà: cross a centro per Simeone che non riesce a calciare. Napoli vicino al 4-1.

Secondo successo consecutivo per il Napoli che dopo la vittoria contro l’Antalyaspor batte anche il Crystal Palace. 3-1 il risultato finale, altra doppietta di Raspadori dopo quella realizzata ai turchi. Si chiude dunque in bellezza il ritiro del Napoli.

39' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Olize, Ward stacca più alto di tutti e colpisce di testa ma la sfera termina di poco a lato.

35' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Cross di Politano in area per Osimhen che controlla di petto e si allunga leggermente la sfera. Il nigeriano riesce comunque ad anticipare il difensore, sombrero sull'avversario e destro preciso in diagonale. Pareggio immediato degli azzurri.

33' - GOL DEL CRYSTAL PALACE! Olize arriva al limite e appoggia per l'accorrente Zaha che a tu per tu con Meret spedisce il pallone in porta. Disattenta la difesa del Napoli in questa occasione.

32' - Ottima idea di Lobotka che vede lo scatto di Politano e lo serve: il pallone schizza sul terreno di gioco per via della pioggia e facilita l'uscita di Butland.

29' - Kvaratskhelia prova a lanciare in profondità Osimhen ma è bravissimo Guehi a tenere fisicamente e a chiudere.

28' - Napoli un po' contratto e impreciso in questo primo tempo.

25' - Olize prova un cross al centro ma ne viene fuori una via di mezzo tra una conclusione e un traversone. Palla sul fondo.

22' - EZE! Prima conclusione murata dai difensori del Napoli, sulla respinta altro tiro dell'attaccante del Crystal Palace. Bravo Meret che devia in corner una conclusione velenosa.

20' - Ndombele trattiene in maniera evidente Eze e viene ammonito.

19' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo Tomkins colpisce di testa da pochi passi ma non trova la porta. Protesta Meret per una presunta spinta ai suoi danni.

18 ' - Pallone in verticale per Schlupp che tenta il mancino: bella opposizione di Juan Jesus che devia in corner.

17' - Schema su corner con il Napoli che muove il pallone: Politano duetta con Kvaratskhelia e poi scodella al centro. Pallone lento e debole, esce senza problemi Butland che blocca.

15' - Controllo orientato e dribbling di Ndombele che accelera e poi viene steso: fischia l'arbitro, è punizione.

11' - Di Lorenzo disturba Eze che non riesce a tenere il pallone in campo: rimessa dal fondo per il Napoli.

9' - Scontro al limite dell'area di rigore tra Osimhen e Milivojevic, resta a terra il nigeriano che poi si rialza prontamente.

8' - Pressing molto alto dei giocatori del Napoli che vogliono impedire la costruzione dal basso al Crystal Palace.

6' - Crosso insidioso dalla destra di Clyne, bella chiusura di Di Lorenzo che allontana il pallone.

4' - Condizioni meteorologiche avverse: vento e pioggia si stanno battendo sul campo del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya.

2' - Di Lorenzo prova a premiare lo scatto in profondità di Osimhen: si alza la bandierina, fuorigioco del nigeriano.

16:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

15.14 - Sono ufficiali le formazioni di Crystal Palace-Napoli, seconda e ultima amichevole al Winter Football Series by Regnum per il Napoli ad Antalya, in Turchia.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

CRYSTAL PALACE (4-3-3) Butland; Clyne, Tomkins, Guehi, Ward; Milivojevic, Hughes, Schlupp; Eze, Olise, Zaha. All. Vieira.

Amici di Tuttonapoli, buonpomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Crystal Palace. Alle 16 si comincia, il Napoli scenderà in campo in amichevole contro il Crystal Palace per la seconda e ultima amichevole degli azzurri nel ritiro invernale in Turchia. Si giocherà al Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya.