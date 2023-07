RILEGGI LIVE - Dimaro, day 9: al pomeriggio velocità di trasmissione palla, partitella 11vs11 e rigori

Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live





Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

19.00 - Allenamento che può considerarsi concluso, restate su Tuttonapoli.net per approfondimenti ed il solito notiziario

18.55 - I tifosi si anticipano già all'esterno per la sessione d'autografi.

18.45 - Nell'altra metà campo bene Politano e Kvara

18.42 - Cucchiaio di Rrahmani che sorprende Idasiak, ma si stampa sulla traversa. Parato invece quello di Di Lorenzo

18.40 - Chiusura di sessione dedicata anche alle conclusioni, si parte dai calci di rigore

18.35 - Foto di rito, ed anche per prendere in giro i compagni, per i blu che hanno vinto la partitella

18.30 - Partitella che prosegue a grande ritmo, aggressività, e non manca anche qualche entrata al limite

18.25 - Corsetta per Juan Jesus mentre Gaetano svolge ancora lavoro a parte.

18.20 - Si parte. Gialli schierati con Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Obaretin, Olivera, Lobotka, Elmas, Anguissa, Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori. Blu con Gollini; Zanoli, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Demme, Zielinski, Coli Saco, Politano, Simeone, Lozano.

18.15 - Breve pausa in vista di una partitella sulla metà campo con le porte grandi

18.10 - Interviene Garcia che vuole maggiore velocità di trasmissione

18.00 - Ora si passa allo sviluppo del gioco con gli esterni che mandano dentro i compagni per la finalizzazione in area

17.50 - Esercitazione molto divertente, a squadre, sulla velocità di trasmissione del pallone e la squadra che perde paga con le flessioni

17.45 - Ancora riscaldamento per una serie di tocchi di palla scambiandosi di posizione

17.40 - Gruppo finalmente in campo per la gioia dei tifosi che sono riusciti ad accedere all'allenamento

17.30 - Squadra in palestra per l'inizio della seduta pomeridiana

17.25 - Ovazione anche per Mario Rui, sempre tra i più acclamati, e primi scambi d'inizio seduta

17.20 - C'è solo un capitano, il coro solito che accoglie Di Lorenzo

17.10 - Solita invasione anche questo pomeriggio con tanti tifosi all'esterno e molti persino già in fila per gli autografi

17.05 - Arrivano anche Kvara, Simeone e Olivera, i tre si dirigono in palestra acclamati dai tifosi.

17.00 - Entrano in campo Meret e Gollini, accolti dall'entusiasmo delle tribunette che sono tutte sold out già da tempo.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nell'ottava giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida.