RILEGGI LIVE - Empoli-Napoli 0-2 (17' aut. Ismajli, 28' Osimhen): gli azzurri passano anche al Castellani!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

10' - Di Lorenzo si butta in area e riceve. Cross basso per Osimhen, Luperto devia in angolo.

15' - GOL ANNULLATO A OSIMHEN! Palla in profondità per il nigeriano, sgusciato via alle spalle di Luperto: davanti a Vicario, in equilibrio precario, mette in rete. Ma si alza la bandierina per fuorigioco.

22' - ESPULSO MARIO RUI! NAPOLI IN DIECI UOMINI! Mario Rui viene cacciato fuori per un fallo di reazione su Caputo: da terra il portoghese scalcia l'ex Sampdoria, dopo l'on field review Ayroldi estrae il rosso!

32' - Sostituzione per l'Empoli: fuori Satriano, dentro Vignato. E' un doppio cambio: entra anche Pjaca per Haas.

34' - Palla in profondità per Osimhen, che a tu per tu con Vicario non tira. Si alza comunque la bandierina: è offside.

37' - OSIMHEN SPRECA! Elmas scucchiaia in area per il nigeriano, che davanti a Vicario colpisce male e cestina un'ottima occasione.

48' - Doppio cambio per il Napoli: entrano Gaetano e Ndombele per Zielinski e Anguissa.

42' - Continua ad essere una sola squadra in campo: il Napoli, ovviamente, che attacca a pieno organico.

39' - Mario Rui cerca Osimhen in profondità, ma si alza la bandierina (con ritardo): è fuorigioco.

37' - Il Napoli continua a macinare gioco. Cross per Zielinski, ma il sombrero non gli riesce e l'azione sfuma-

35' - KIM! TRAVERSA DEL NAPOLI! Sugli sviluppi del corner è il sudcoreano a svettare in area di rigore: l'incornata finisce sul legno superiore della porta!

34' - OSIMHEN! CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Luperto pasticcia e regala la sfera a Lozano, che va subito da Osimhen. A tu per tu con Vicario il nigeriano gli spara addosso!

31' - Il Napoli continua ad attaccare anche dopo il 2-0. C'è una sola squadra in campo.

28' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLLL! IL NAPOLI RADDOPPIA COL SOLITO OSIMHEN! Schema da calcio d'angolo tra Zielinski e Mario Rui, poi scarico su Kvaratskhelia: tiro da fuori, Vicario respinge sui piedi di Osimhen che ribadisce in fondo al sacco!

25' - Henderson commette un fallo reiterato su Osimhen e si becca il primo giallo della partita.

24' - Palla in profondità per Osimhen, che però non controlla e regala il possesso all'Empoli.

21' - HENDERSON! Ci prova il centrocampista dell'Empoli dalla lunga distanza: Meret deve allungarsi per deviare in angolo.

20' - Palla in profondità per Osimhen, che prende il tempo a Luperto in velocità, va in percussione e da posizione defilata calcia, trovando solo l'esterno della rete.

17' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL! NAPOLI AVANTI CON UN'AUTORETE DI ISMAJLI! Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva fuori area a Kvaratskhelia, che con le tre dita ripropone sul palo lontano verso Zielinski. Cross basso del polacco, in area Ismajli devia nella propria porta. 0-1 al Castellani!

14' - Triangolo tra Kvaratskhelia e Mario Rui. Cross basso dell'ex Roma, Ismajli libera l'area di rigore.

11' - Satriano riceve spalle alla porta, si gira e scarica su Haas: destro dai venti metri, il numero 32 spedisce alle stelle.

9' - Parisi parte in percussione sulla corsia mancina. Lobotka lo rincorre, il terzino si allunga troppo la sfera e se la porta oltre la linea di fondo.

7' - Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva fuori area a Kvaratskhelia: il tiro di prima intenzione è svirgolato.

6' - Di Lorenzo riceve nel mezzo spazio e trova il corridoio per Osimhen: al momento del tiro lo contrasta bene Ismajli che guadagna anche la rimessa dal fondo.

4' - Marin dal calcio di punizione va direttamente verso la porta e prova a sorprendere Meret: la sfera termina fuori, non di parecchio.

3' - Bella giocata di Parisi sulla sinistra. Il terzino dell'Empoli scappa via, Lozano lo stende.

18.01 - PARTITI!

17:30 - Le squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

Ufficiali le scelte di Spalletti per la sfida contro l'Empoli in programma alle ore 18. Appena un cambio rispetto a martedì ovvero Mario Rui a sinistra al posto di Olivera. Per il resto confermati tutti anche Lozano e Zielinski a centrocampo, conferma ulteriore del fatto che in campionato non esiste turnover. Ecco le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Luperto, Ismajli, Parisi; Marin, Henderson, Haas; Baldanzi; Satriano, Piccoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Spalletti dovrebbe limitare le rotazioni ai tre giocatori solitamente in ballottaggio.Spazio dunque a Mario Rui al posto di Olivera nella solita linea difensiva, ma anche ad Elmas probabilmente per Zielinski nel terzetto con Lobotka ed Anguissa. In attacco invece spazio a Politano per Lozano per la solita alternanza. Il dubbio resta su un possibile quarto cambio, quello di un centrale, più Kim diffidato che Rrahmani ma non è escluso che Spalletti possa rinviare le rotazioni alla ripresa sfruttando i 5 cambi.

Spalletti ha grande considerazione della squadra di Zanetti, capace di mettere comunque in difficoltà tante big del campionato: "E' una partita delicatissima per la loro precisa geometria tattica, noi dovremo dilatare la loro compattezza. Hanno un modo di giocare che viene da lontano, sanno stare in campo benissimo, hanno calciatori fortissimi tipo Vicario, Parisi, Baldanzi, calciatori che noi ci troveremo il prossimo anno nelle grandi squadre a confrontarsi per l'alta classifica". Non a caso su molti di questi ci sono gli occhi anche del ds Giuntoli.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Napoli! L'euforia non deve diventare presunzione. E' il concetto ricorrente espresso da Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa, fiutando il rischio dal punto di vista mentale nell'affrontare la trasferta di Empoli dopo la straordinaria vittoria di Francoforte in Champions League. L'obiettivo del tecnico è quello di tenere alta l'attenzione e la brutta sconfitta della scorsa stagione può aiutare nel creare quello spirito di rivincita fondamentale per trovare l'ottava vittoria di fila in campionato: "Non fate confusione parlando di scaramanzia, si tratta di lavoro. Qui non ci sono pasticcini e spumante, ma si lavora in maniera corretta perché la partita di Empoli ci rovinò il lavoro di un anno intero, fu brutta perché potevamo andare 3-0 e invece perdemmo e quelle gare diventano devastante e soffrimmo tantissimo. Non c'è nessuna scaramanzia, non dobbiamo fare il minimo errore", l'avviso del tecnico che a più riprese insiste sulle qualità dei toscani.